عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر

ظهر الإعلامي "عمرو أديب" لأول مرة بالجلباب المصري "الجلابية" خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" مساء السبت.

وقال عمرو أديب أن ذلك ردًا على الجدل الذي أثاره البعض مؤخرًا واعتراضهم على دخول أحد المواطنين للمتحف المصري الكبير مرتديًا الجلباب.

وقال عمرو أديب مرتديًا الجلابية: "لا توجد ملابس مصرية أو مرحلة في تاريخ مصر نخجل منها".

وأضاف : "أشعر بسعادة وفخر غير طبيعي وشياكة، وأنا أرتدي الجلابية".

وتابع : "على فكرة الجلابية لم تمت ، ومازالت موجودة في الصعيد والريف المصري، ولكن أولاد المدينة لا يعرفون ذلك، والجميع يحبها وفخور بها، وهي بالمناسبة أصلها فرعوني".