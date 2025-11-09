استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت ، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس بشمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، عن استشهاد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد إقتحمت مخيم الفارعة، في وقت سابق مساء اليوم، ونشرت جنودا مشاة عند مدخله وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب دراوشة بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى طوباس الحكومي بواسطة إسعاف الهلال الأحمر، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة ، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

يذكر أن قوات الاحتلال قتلت ليلة أمس الطفلين محمد عبد الله تيم (16 عاما)، ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عاما) بعد أن أطلقت وابلا من الرصاص الحي نحوهما في منطقة الحارة الفوقا، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة، واحتجزت جثمانيهما.