إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات السوبر النهائي.. تفاصيل

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة السوبر النهائي بين الأهلي والزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إحساسكم السوبر النهاردة هيكون لمين؟ ".

قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية

وكان قد نشر الناقد الرياضي خالد طلعت إحصائية عن تاريخ نادي الزمالك في بطولة السوبر المحلي امام الأهلي.

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخص بفيس بوك : " بالأرقام .. أحمد عبد الرؤوف كلاعب خاض أمام الزمالك 13 مباراة لم يحقق الفوز في أي مباراة منها

خسر 9 مباريات ، وتعادل 4 مباريات ، ولم يسجل أو يصنع أي هدف ، وحصل على 4 بطاقات صفراء

بالأرقام .. الأهلي والزمالك التقيا من قبل في 9 مواجهات في كأس السوبر المصري ، والزمالك لم يحقق الفوز في أي مباراة منها

الأهلي فاز 4 مرات ، وتعادل الفريقان 5 مرات في الوقتين الأصلي والاضافي ولجأ لركلات الترجيح.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .