قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات السوبر النهائي.. تفاصيل

السوبر
السوبر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة السوبر النهائي بين الأهلي والزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إحساسكم السوبر النهاردة هيكون لمين؟ ".

قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية

وكان قد نشر الناقد الرياضي خالد طلعت إحصائية عن تاريخ نادي الزمالك في بطولة السوبر المحلي امام الأهلي. 

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخص بفيس بوك : " بالأرقام .. أحمد عبد الرؤوف كلاعب خاض أمام الزمالك 13 مباراة لم يحقق الفوز في أي مباراة منها

خسر 9 مباريات ، وتعادل 4 مباريات ، ولم يسجل أو يصنع أي هدف ، وحصل على 4 بطاقات صفراء

بالأرقام .. الأهلي والزمالك التقيا من قبل في 9 مواجهات في كأس السوبر المصري ، والزمالك لم يحقق الفوز في أي مباراة منها

الأهلي فاز 4 مرات ، وتعادل الفريقان 5 مرات في الوقتين الأصلي والاضافي ولجأ لركلات الترجيح.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .

السوبر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان جندي من قطاع غزة

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بتذليل العقبات أمام حركة التجارة مع تجمع الميركوسور

الوفد الدبلوماسي القطري

وفد من الدبلوماسيين القطريين يتلقى تدريبا حول أنشطة وقطاعات جامعة الدول العربية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد