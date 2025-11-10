محاكمة المتهمين بقـ.ـتل تاجر مصوغات فى البحيرة .. اليوم

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح، ومصطفي جلال عامر، وعمرو هاني خلاف، محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر المصوغات بمدينة رشيد بالبحيرة.

محاكمة المتهمين بقتل تاجر مصوغات فى البحيرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي عندما تلقي مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد إصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، إثر طعنه بسلاح اببض ،وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو شاب فى العقد الثالث من العمر يدعى أحمد المسلماني، أحد تجار المصوغات الذهبية في محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أشرف عليها اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة أن مرتكب الجريمة" ف.ع.م" بمساعدة آخر ، وذلك لخلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه .