مسلم: زيزو قدّم أداءً ثابتًا بقمة السوبر المصري وانفعاله كان متزنًا رغم الضغوط الجماهيرية الكبيرة

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن الأهلي قدّم مباراة مليئة بالإثارة أكثر من المهارات، في حين ظهر تريزيجيه بعيدًا عن مستواه المعتاد، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال يواجه بعض المشكلات الداخلية التي تحتاج إلى معالجة.

وقال محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن حكم اللقاء أدار اللقاء بشكل مميز، على الرغم من بعض الهفوات البسيطة، مشيرًا إلى أن الأجواء العامة اتسمت بـ"الورد والمحبة"، وأن جماهير الزمالك كانت سعيدة بالمشاركة في هذا الحدث الكبير على الأراضي الإماراتية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن المشهد رائعًا رغم الهتافات غير المقبولة من الجانبين، زيزو قدّم أداءً ثابتًا وانفعاله كان متزنًا رغم الضغوط الجماهيرية الكبيرة، وكان من أبرز نجوم المباراة القلائل."

