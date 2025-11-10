قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بديلة والأوراق المطلوبة؟

شقق بديلة للايجار القديم
شقق بديلة للايجار القديم
عبد العزيز جمال

يهتم مستأجرو الإيجار القديم بالبحث عن كيفية حجز شقة بديلة والأوراق المطلوبة قبل مهلة الإخلاء والمقررة 7 سنوات .

 و أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان البديل، ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء الصادرة في إطار قانون الإيجار القديم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير بدائل حضارية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتيح المنصة تقديم الطلبات إلكترونيًا لتجنب الزحام وتسهيل الإجراءات على المستأجرين.
 

سكن لكل المصريين 7



 

المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على شقة بديلة للايجار القديم 

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب على المستأجرين تجهيزها ورفعها عبر المنصة الإلكترونية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:

- طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة.

- صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد بعد المستأجر الأصلي.

- إقرار رسمي من المستأجر بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة له من الإسكان البديل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي في حالة الأبناء البالغين.

المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعية

تُعد الحالة الاجتماعية من العناصر المهمة التي يجب توثيقها ضمن الطلب، حيث تختلف المستندات المطلوبة حسب الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:

- في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه العقد.

- في حالة الطلاق: تقديم قسيمة الطلاق بالإضافة إلى قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.

- في حالة الوفاة: تقديم شهادة وفاة الزوج وإشهاد وفاة ووراثة يثبت العلاقة القانونية بين الورثة والمستأجر الأصلي.
 

سكن لكل المصريين

المستندات الخاصة بذوي الهمم

تولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا بفئة ذوي الهمم، حيث تتيح لهم أولوية في بعض الحالات ضمن برامج الإسكان البديل، وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الفئة:

- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون محددًا بها نوع الإعاقة.

- أو شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة (القمسيون الطبي) التابع لها مقدم الطلب.

المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية

لم تغفل وزارة الإسكان أصحاب الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، حيث حددت لهم مجموعة من الوثائق لإثبات الجدية ومزاولة النشاط بشكل قانوني، وتشمل:

- ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

إثبات الدخل للأسرة

ضمن ضوابط تقديم الطلب، يجب على المستأجر تقديم ما يثبت دخل الأسرة الشهري أو السنوي لتحديد الأحقية في الحصول على الوحدة، وفق الفئات المحددة من قبل الوزارة، وتشمل الفئات التالية:

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية ورقم قومي العامل، وتوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.

بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، على أن تتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- مستند يفيد التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، موضح بها المهنة وطبيعة النشاط.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

مستندات خاصة بالأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- راعى النظام الجديد الحالات الاجتماعية الخاصة، إذ حددت الوزارة مستندات إضافية لهذه الفئات لضمان شمول الجميع في برنامج الإسكان البديل:

- طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تتضمن بيانات المعاش بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة بصفة دورية، في حال كانت حاضنة لأطفال.

أهمية المنصة الإلكترونية في تنظيم الطلبات

تعتبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان نقلة نوعية في إدارة منظومة الإيجار القديم، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.

كما تتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الضغط على المكاتب الإدارية وضمان سهولة التواصل بين المستأجرين والجهات الحكومية.

خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية آمنة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، بعد أن أصبحت بعض العقارات غير مؤهلة للسكن الآمن، ولضمان حصول المستأجرين على وحدات سكنية حديثة في بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وأكدت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان البديل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، مع توفير وحدات متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة وفق الضوابط التي تضمن الشفافية في التوزيع.

دعوة للمواطنين لتحديث بياناتهم

دعت الوزارة جميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى تحديث بياناتهم على المنصة الإلكترونية في أقرب وقت، وإرفاق المستندات المطلوبة كاملة لتسريع عملية دراسة الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات الجديدة

مستأجرو الإيجار القديم الإيجار القديم شقة بديلة المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على شقة بديلة للايجار القديم شقق بديل الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

بعد الراحة.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب بالجيزة

مجدي الهواري

مجدي الهواري يتعاطف مع مشجع زملكاوي بعد هزيمة السوبر

مانشستر يونايتد

مدرب أستراليا: مدافع مانشستر يونايتد مرشح للانضمام إلى قائمة المونديال

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد