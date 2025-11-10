مدير تعليم جنوب سيناء يتابع انضباط العملية التعليمية.. ويكرم حفظة القرآن الكريم

​تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، سير العملية التعليمية في مدرسة الأهرام الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، صباح اليوم الاثنين 10 نوفمبر،

وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بكافة المدن.

​شهد مدير المديرية، برفقة السيد حبيب، مدير المدرسة، طابور الصباح والتمارين الرياضية وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم. وخلال الجولة، كرَّم عتلم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من طلاب الصفين الرابع والخامس.

ثم تفقد عدداً من الفصول الدراسية، وشاهد طابور رياض الأطفال، مشيداً بمدرسات رياض الأطفال في المدرسة.

​أكد عتلم انتظام الحضور والانضباط داخل المدرسة وتفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول. كما تابع تنفيذ اليوم الدراسي ومقررات المنهج الدراسي طبقاً للخريطة الزمنية الواردة من الوزارة. وشدد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية لدورها الكبير في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، مؤكداً على أهمية تخصيص وقت من الحصة للقراءة والكتابة.

​طالب مدير المديرية، أثناء جولته، بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وجاذبة للطلاب، مطالباً بالالتزام بخطط المتابعة اليومية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس وتجميل الفصول والساحات، والمتابعة لصيانة