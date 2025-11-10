قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملائه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
إقبال كثيف للشباب على اللجان في أول أيام تصويت مجلس النواب
طلبات جديدة لدفاع المتهم الثاني بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة.. ما القصة؟
وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
الجيزة تنتخب| مشاركة كثيفة بلجان البحر الأعظم والهرم والدقي وسط أجواء احتفالية
المستشار أحمد بنداري يكشف الحالة الصحية لاثنين من القضاة تعرضا لحادث بأسوان
منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا اليوم في كأس العالم تحت 17 عامًا
محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء يتابع انضباط العملية التعليمية.. ويكرم حفظة القرآن الكريم

مدير مديرية التربية والتعليم خلال زيارته مدرسة الأهرام الرسمية
مدير مديرية التربية والتعليم خلال زيارته مدرسة الأهرام الرسمية
ايمن محمد

​تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، سير العملية التعليمية في مدرسة الأهرام الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، صباح اليوم الاثنين 10 نوفمبر،

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بكافة المدن.
​شهد مدير المديرية، برفقة السيد حبيب، مدير المدرسة، طابور الصباح والتمارين الرياضية وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم. وخلال الجولة، كرَّم عتلم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من طلاب الصفين الرابع والخامس.

 ثم تفقد عدداً من الفصول الدراسية، وشاهد طابور رياض الأطفال، مشيداً بمدرسات رياض الأطفال في المدرسة.
​أكد عتلم انتظام الحضور والانضباط داخل المدرسة وتفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول. كما تابع تنفيذ اليوم الدراسي ومقررات المنهج الدراسي طبقاً للخريطة الزمنية الواردة من الوزارة. وشدد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية لدورها الكبير في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، مؤكداً على أهمية تخصيص وقت من الحصة للقراءة والكتابة.
​طالب مدير المديرية، أثناء جولته، بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وجاذبة للطلاب، مطالباً بالالتزام بخطط المتابعة اليومية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي.

 كما شدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس وتجميل الفصول والساحات، والمتابعة لصيانة 

جنوب سيناء تعليم تكريم حفظة القران الكريم الاهرام الرسمية

