4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفداً ممثلًا لعدد من الجامعات الفرنسية لبحث سبل التعاون

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفدًا  فرنسيًا ممثلًا لعدد من الجامعات الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين، حيث  أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد تعزيزًا للتعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع فرنسا في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتورة عزة جوهري عميد كلية الآداب، والدكتورة مروة محمودعميد كلية الألسن، والدكتور أسامة قرني عميد كلية التربية. الدكتورمحمد مصطفى وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد بدوي وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا، الدكتورة رحاب يوسف وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حوتة حسين حوتة وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا، الدكتورة هبة فوزي وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هناء محمود وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا، الدكتورة محمد عبد التواب رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والدكتورعادل نجدي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن.

وبدأ الوفد الفرنسي جولته بزيارة كلية الآداب وقسم اللغة الفرنسية بالكلية ولقاء الطلاب بالكلية، وكلية الألسن وتفقدوا معامل اللغات والتقوا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث اثنوا على مستوي الطلاب، وأشادوا  بالمستوى العلمي والبحثي الذي تتمتع به جامعة بني سويف، مؤكدين رغبتهم في تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من خبرات منتسبي الجامعة في المجالات البحثية والأكاديمية.

بني سويف جامعة بني سويف دطارق علي

