مجلس النواب 2025.. إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بالعياط

شهدت اللجان الإنتخابية بقرى مركز ومدينة العياط في محافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين على مقار اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط فرحة عارمة اجتاحت عموم الناخبين.

كانت قد انطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).