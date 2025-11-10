قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد مد فترة التسجيل.. الرابطة الوطنية لكرة السلة للناشئين تعلن موعد وأماكن الاختبارات النهائية

الرابطة الوطنية للسلة
الرابطة الوطنية للسلة
القسم الرياضي

أعلنت NBA Africa من خلال مكتبها في القاهرة عن مد فترة التسجيل في برنامج دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للناشئين (Jr. NBA League 2026)، لتمنح فرصة إضافية للراغبين في الانضمام إلى واحدة من أبرز مبادرات تطوير المواهب الرياضية في مصر.

وأكدت المنظمة أن اليوم النهائي للاختبارات والتقييم سيكون يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025، في  نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر، حيث سيخضع اللاعبون المشاركون لاختبارات مهارية بإشراف مدربين معتمدين من الـNBA، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى فرق البرنامج.

ويهدف دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للناشئين إلى اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة في كرة السلة المصرية، من خلال برنامج يمتد لمدة ستة أشهر، يتضمن تدريبات مكثفة ثلاث مرات أسبوعيًا، ومنافسات رسمية بين 30 فريقًا تمثل مختلف مناطق القاهرة الكبرى، وصولًا إلى النهائيات التي تشهد حضور أحد أساطير الـNBA.

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع  مافن للتطوير ، الشريك الرسمي للبطولة، التي تواصل دعمها لمشروعات تطوير الشباب والرياضة في مصر. ويستهدف البرنامج الفئات العمرية مواليد 2011 و2012 و2013، على أن يكون اللاعب غير مسجل حاليًا في الاتحاد المصري لكرة السلة، مع فتح باب المشاركة بالمجان بالكامل.

ودعت NBA Africa جميع المدارس والأكاديميات وأولياء الأمور إلى اغتنام هذه الفرصة الأخيرة لإلحاق أبنائهم بالدوري، مؤكدة أن البرنامج يمثل منصة حقيقية لصناعة جيل جديد من نجوم كرة السلة المصريين وفقًا للمعايير الاحترافية العالمية.

