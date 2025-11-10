المصري يستعيد ثلاثي الفريق قبل مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

انتظم ثلاثي النادي المصري الأول لكرة القدم، محمد مخلوف وكريم بامبو وميدو جابر، في التدريبات الجماعية للفريق البورسعيدي، بعد تعافيهم من الإصابة، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في انطلاقة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع النادي المصري لقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بشأن طلبه تأجيل مباراة وادي دجلة، نظرًا لضيق الوقت بين مواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويرى مسؤولو المصري أن إقامة مباراة وادي دجلة في موعدها الحالي ستمثل ضغطًا بدنيًا كبيرًا على اللاعبين، خاصة أنها تأتي بين مواجهتي كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

أسفرت قرعة دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة عن وقوع المصري في المجموعة الرابعة، إلى جواره الزمالك المصري، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، مما يضع الفريق البورسعيدي أمام تحديات قوية في مشوار البطولة الأفريقية.