انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ .. صور

انطلقت صباح اليوم الاثنين، اختبارات التصفية الأولية بمسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، للمتقدمين من معاهد المرحلة الابتدائية بإدارتي دسوق، والحامول التعليمية الأزهرية، وذلك وسط تأمين شامل وهدوء وتنظيم عالٍ.

ومن جانبه، حرص فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدئها، للاطمئنان على مدى توفير كافة التجهيزات والاستعدادات الكافية لاستقبال المتسابقين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه سير العمل باختبارات المسابقة، وذلك بحضور مصطفى عبد الغفار، موفد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العمل بالتصفيات الأولية للمسابقة، ومصطفى المصري، مدير إدارة الأمن بالمنطقة.

ونوّه رئيس المنطقة وموفد قطاع المعاهد على أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهًا فضيلته القائمين على المسابقة بتذليل أي صعوبات أمام المتسابقين ومرافقيهم.

ومن جانبه أشار الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، إلى أنه يبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3272 متقدمًا، تم توزيعهم على 12 يومًا، وقد تقدم منهم اليوم 268 متسابقًا، وتم تقسيمهم على 10 لجان.

وتابع: ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، والبالغ عددهم 20 موجهًا، مضيفًا بأن المسابقة تجرى بنظام التوثيق والتسجيل فيديو لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من معلمي وموجهي الحاسب الآلي بالمنطقة.

وتقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور لديوان المنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، كل من: السيد العقداوي- عبدالسلام عويضة، ويعاونهما عدد من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.