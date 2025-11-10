قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ .. صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
محمود زيدان

انطلقت صباح اليوم الاثنين، اختبارات التصفية الأولية بمسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، للمتقدمين من معاهد المرحلة الابتدائية بإدارتي دسوق، والحامول التعليمية الأزهرية، وذلك وسط تأمين شامل وهدوء وتنظيم عالٍ.

ومن جانبه، حرص فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدئها، للاطمئنان على مدى توفير كافة التجهيزات والاستعدادات الكافية لاستقبال المتسابقين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه سير العمل باختبارات المسابقة، وذلك بحضور مصطفى عبد الغفار، موفد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العمل بالتصفيات الأولية للمسابقة، ومصطفى المصري، مدير إدارة الأمن بالمنطقة.

ونوّه رئيس المنطقة وموفد قطاع المعاهد على أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهًا فضيلته القائمين على المسابقة بتذليل أي صعوبات أمام المتسابقين ومرافقيهم.

ومن جانبه أشار الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، إلى أنه يبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3272 متقدمًا، تم توزيعهم على 12 يومًا، وقد تقدم منهم اليوم 268 متسابقًا، وتم تقسيمهم على 10 لجان.

وتابع: ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، والبالغ عددهم 20 موجهًا، مضيفًا بأن المسابقة تجرى بنظام التوثيق والتسجيل فيديو لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من معلمي وموجهي الحاسب الآلي بالمنطقة.

وتقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور لديوان المنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، كل من: السيد العقداوي- عبدالسلام عويضة، ويعاونهما عدد من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الأزهر الشريف منطقة كفر الشيخ الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

المتهمة

بسبب العيال.. القبض على المتهمة بسكب مادة كاوية على وجه سيدة بالشرقية

الحكم في إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الألف مسكن.. 12 يناير

الحكم بإعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الألف مسكن.. 12 يناير

أرشيفية

بزي المدرسة.. قطار العياط يدهس طالبة في الإعدادية أثناء عبور السكة الحديد

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد