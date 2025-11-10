فولفسبورج يقرر إقالة مدربه سيمونيس رسميا

قرر نادي فولفسبورج الألماني، إقالة مدربه الهولندي بول سيمونيس، عن الفريق الأول.

وقال نادي فولفسبورج في بيان: "يعلن النادي انفصاله عن المدرب بول سيمونيس، وإعفائه من منصبه بأثر فوري".

وأضاف: "غادر النادي المدربين المساعدين بيتر فان دير فين وتريستان بيرجوس ومارتن دارنيفيل، على أن يتولى دانيال باور، مدرب فريق تحت 19 عامًا المسئولية حتى إشعار آخر".

وكان سيمونيس البالغ من العمر 40 عامًا قد تولى تدريب فولفسبورج في يوليو الماضي، وقاد الفريق في 12 مباراة فقط، إذ فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 7 آخرين.

ويحتل فريق فولفسبورج المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، بعد مرور 10 جولات.