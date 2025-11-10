مسنة تدلي بصوتها على كرسي متحرك في الانتخابات بالإسكندرية.. فيديو

أصرت إحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة على الذهاب إلى لجنتها الإنتخابية في محافظة الإسكندرية على كرسي متحرك بمساعدة إحدى أفراد الشرطة النسائية للإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية 2025.

وقالت السيدة في تصريح لقناة "تن"، عقب إدلائها بصوتها إنها وجدت معاملة طيبة من الجميع مرددة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

وتابع: بقول للناس انزلوا وشاركوا في الانتخابات.

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصوته.

