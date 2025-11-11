أخبار السيارات| إطلاق إشارة مرور رابعة باللون الأبيض.. جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات منها ما يلي:

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تشهد شركة جنرال موتورز (GM) فترة اضطرابات جديدة في مصنعها بمدينة فيرفاكس بولاية كانساس، حيث أعلنت الشركة عن تسريح نحو 900 عامل بشكل مؤقت ولكن إلى أجل غير مسمى، مع إعادة تجهيز المصنع لإنتاج طراز جديد لم تكشف عنه بعد.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

على مدار قرن كامل، ظلت إشارات المرور تدور في نفس الدورة المألوفة: الأحمر يعني توقف، الأصفر استعداد، والأخضر انطلاق.