حوادث

حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية في القليوبية

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية في القليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية من أمام أحد المقاهى بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية ( موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية ) وبسؤاله قرر قيام شخصين بحوزة أحدهما دراجة نارية بسرقة الدراجة النارية ملكه من أمام أحد المقاهى بالقليوبية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

