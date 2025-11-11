الخيول العربية تشارك في ختام موسم السباقات ببولندا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
أخبار البلد

الخيول العربية تشارك في ختام موسم السباقات في بولندا
أ ش أ

 استضاف مضمار بارتنيتسه في فروتسواف ببولندا، اليوم، الختام الكبير لموسم سباقات 2025، وذلك في حدث يجمع بين الإثارة الرياضية والاحتفال بيوم الاستقلال البولندي.


وبحسب وسائل إعلام نمساوية، اليوم، فإن ما يميز هذا العام على وجه الخصوص هو الحضور القوي للخيول العربية الأصيلة، التي ستتألق في أحد أبرز سباقات اليوم، برعاية المركز الوطني لدعم الزراعة (KOWR)، لتذكّر الجميع بأن الخيول العربية ليست مجرد رمزٍ للجمال، بل هي أيضًا أيقونةٌ للفروسية الأصيلة والتاريخ العريق.


وتُعدّ الخيول العربية من أقدم وأجمل سلالات الخيول في العالم، وتتميز برشاقتها وقوتها وصبرها وقدرتها الفريدة على التحمل، ما جعلها أساسًا لتطوير معظم السلالات الحديثة في سباقات الخيل.


وفي بولندا، تمتلك هذه الخيول مكانة خاصة، إذ شكّلت على مدى أكثر من قرنين من الزمن جزءًا من التراث الوطني البولندي.


وبدأ اهتمام البولنديين بالخيول العربية منذ القرن التاسع عشر، عندما كانت بعثات نبلاء بولنديين تتوجه إلى الشرق الأوسط – خصوصًا إلى الجزيرة العربية وسوريا ومصر – لجلب أنقى السلالات من الخيول العربية.


ومنذ ذلك الحين، أصبحت بولندا من أشهر الدول في تربية الخيول العربية الأصيلة، وحققت نجاحات باهرة في إنتاج خيولٍ نالت جوائز عالمية.


ومن بين أشهر المزارع البولندية المعروفة بتربية هذا النوع الفاخر.. مزرعة يانوف بودلاسكي (Janów Podlaski) التي تأسست عام 1817، وتُعدّ من أعرق المزارع في أوروبا ومزرعة ميخوو (Michałów Stud) التي ساهمت في تخريج العديد من أبطال معارض الجمال الدولية ومزرعة بلاتشين (Białka Stud) التي تُعتبر مركزًا مهمًا لتربية الأجيال الجديدة من الخيول العربية.


وبحسب تقارير رسمية من المركز الوطني لدعم الزراعة (KOWR)، تمتلك بولندا اليوم نحو 3 آلاف حصان عربي أصيل، وتصدّر العديد منها إلى الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، لما تتميز به من نقاء دمٍ وسلالةٍ رفيعة.
 

مضمار بارتنيتسه في فروتسواف ببولندا الختام الكبير لموسم سباقات 2025 الاحتفال بيوم الاستقلال البولندي الحضور القوي للخيول العربية الأصيلة رعاية المركز الوطني لدعم الزراعة KOWR

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
