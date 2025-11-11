اعتبارا من الغد.. أشرف داري يشارك تدريجيا في مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مشاركة اللاعب أشرف داري تدريجيا في مران الأهلي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد بعد تعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية ،



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مصدر: أشرف داري سيشارك تدريجيا في مران الأهلي خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء برنامجه التأهيلي".

كشف الإعلامي أمير هشام عن إعلان نجم الأهلي أشرف داري تعافيه من الإصابة واستعداده للعودة إلى التدريبات.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أشرف داري يعلن تعافيه من الإصابة واستعداده للعودة إلى التدريبات الجماعية اعتبارًا من الغد".