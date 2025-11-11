مشاهد مضيئة فى انتخابات النواب بأسوان .. سيدة من ذوى الهمم تدلى بصوتها

مشاهد مضيئة متتالية تشهدها اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب حيث شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان مشهد إنسانى وسط مساعدة متميزة حيث حرصت إحدى السيدات من ذوى الهمم على الإدلاء بصوتها داخل لجنتها الانتخابية مما يؤكد على عزيمتها وإصرارها على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

واستقبلها القائمون على اللجنة الانتخابية من أفرد الشرطة بحفاوة، وقدموا لها المساعدة اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجنة، وسط أجواء من الاحترام والتقدير لإرادتها القوية في ممارسة حقها الدستورى .

تواصل سيدات أسوان الاقبال بكثافة على اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهن فى انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى .

هذا وفى لفتة إنسانية تؤكد على الدور المجتمعى لجهاز الشرطة، قدمت عناصر الشرطة النسائية بأسوان المساعدة للسيدات والفتيات أثناء دخولهن إلى مقار لجان التصويت فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، خاصة لكبار السن وذوات الاحتياجات الخاصة.

وتم انتشار عناصر الشرطة النسائية أمام عدد من اللجان بمدينة أسوان والمدن التابعة لها، لتسهيل حركة الدخول والخروج، مع الحفاظ على الانضباط وتنظيم الصفوف، بما يضمن سير العملية الانتخابية فى أجواء من الهدوء والنظام.

مجلس النواب

هذا وقد شهدت لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب فى أسوان فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالاً ملحوظاً من السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث حرصن السيدات على المشاركة فى العرس الديمقراطى وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، فيما انتشرت فرق المتابعة لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات وتقديم الدعم لكبار السن وذوى الهمم.

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابى، فى لجنة ملحقة المعلمات بالحصاثا شرق أسوان، ورفعن علم مصر ورددن هتافات "تحيا مصر" داخل مقار اللجنة، وكذلك الحال بعدد من اللجان بمختلف المراكز والمدن، خاصة بمدينة أسوان وقرى كوم أمبو وإدفو، فى مشهد يعكس وعى المرأة الأسوانية بأهمية المشاركة السياسية ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وجاءت العملية الانتخابية وسط تنظيم الشرطة وعدد من المتطوعين والمتطوعات باللجان لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

هذا وفى اليوم الثانى مع انتخابات مجلس النواب لعام 2025، شهد مقار لجنة انتخابات مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بمدينة أسوان، وأحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مرح ولهو الأطفال الصغار أمام اللجان وراء الكاميرات الطائرة التي تلتقط الصور للناخبين والناخبات المتوافدين للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابي.