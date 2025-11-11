الرهبان الفرنسيسكان بمصر يبدأون رياضتهم الروحية لعام 2025 بوادي النطرون

انطلقت فعاليات الرياضة الروحية الثالثة للرهبان الفرنسيسكان بمصر لعام 2025، تحت شعار مستلهم من صلاة القديس فرنسيس الآسيزي "اجعلني يا رب أداةً لسلامك".

تُقام الرياضة بدار القديس فرنسيس للرياضات الروحية بوادي النطرون، بمشاركة مجموعة من الرهبان الذين يسعون إلى تجديد حياتهم الروحية، وتعميق دعوتهم الفرنسيسكانية.

معنى السلام في حياة الراهب

يُنشّط الرياضة هذا العام الأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني، الذي يقدّم تأملات يومية حول "معنى السلام الحقيقي في حياة الراهب"، والدعوة إلى عيش التواضع، والبساطة وسط العالم.

ويهدف اللقاء إلى إعادة اكتشاف رسالة القديس فرنسيس الآسيزي في بناء السلام، والمصالحة، سواء داخل الجماعات الرهبانية، أو في المجتمع الأكبر.

تأتي هذه الرياضة كجزء من المسيرة السنوية للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، حيث تُعد فرصة للصلاة، والتأمل، وتجديد العهد مع الله.