رصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من محافظة البحيرة إن المحافظة تعد ثالث أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية بعد الجيزة والإسكندرية، وتشهد إقبالاً كثيفاً في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح أن المشهد الانتخابي يعكس تناغم الجهود بين مؤسسات الدولة لتسهيل عملية التصويت، حيث يتواجد ممثلون عن وزارات الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى أجهزة المرور والأمن، لضمان انتظام العملية الانتخابية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار الانتخابية.

وأضاف أن المحافظة جهزت 647 مركزاً انتخابياً مزودة بكل التجهيزات اللوجستية، بما في ذلك ممرات وآليات تسهيل التصويت لكبار السن وذوي الهمم، مع متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرا إلى أن الإقبال الكثيف دفع المحافظة في بعض المناطق إلى تمديد ساعات التصويت، لضمان قدرة جميع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مع تميز المرأة البحراوية بمشاركة قوية وفعالة في العملية الانتخابية.