مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
رصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

إسراء صبري

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من محافظة البحيرة إن المحافظة تعد ثالث أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية بعد الجيزة والإسكندرية، وتشهد إقبالاً كثيفاً في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025. 

وأوضح أن المشهد الانتخابي يعكس تناغم الجهود بين مؤسسات الدولة لتسهيل عملية التصويت، حيث يتواجد ممثلون عن وزارات الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى أجهزة المرور والأمن، لضمان انتظام العملية الانتخابية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار الانتخابية.

وأضاف أن المحافظة جهزت 647 مركزاً انتخابياً مزودة بكل التجهيزات اللوجستية، بما في ذلك ممرات وآليات تسهيل التصويت لكبار السن وذوي الهمم، مع متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرا إلى أن الإقبال الكثيف دفع المحافظة في بعض المناطق إلى تمديد ساعات التصويت، لضمان قدرة جميع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مع تميز المرأة البحراوية بمشاركة قوية وفعالة في العملية الانتخابية.

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

أبو الغيط يناقش مع نائب منسق عملية السلام الأوضاع المتدهورة في غزة

الخارجية الأمريكية تفرض قيودا صحية صارمة على منح تأشيرات الهجرة

مصر تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية للمباحثات حول المنح التنموية الجاري تنفيذها

مصر تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية للمباحثات حول المنح التنموية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

