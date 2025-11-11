أزمة الاستحقاقات التأمينية.. رئيس الوزراء يرد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن كلمة استحقاق تأميني في غاية الأهمية وتعني المعاشات للعاملين في هذه الهيئات، متابعا أن هذا الأمر تم اقتحام بصورة أكبر وتم عمل قانون خاص.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن 241 مليار جنيه لهيئة التأمينات من المعاشات، وعلى هذه المؤسسات وضع تصور واضح للمديونية، مستدركا أن طالبت من الهيئة والمؤسسات الصحفية وضع تصور للاستدامة المالية.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار لهذا المشروع علم الروم ، والذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، أن تطوير منطقة علم الروم ياتي في اطار تنميه الساحل الشمالي الغربي.

وتابع أن هذا الاستثمار يأتي جزء من خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، مستدركا أن نعمل على جذب انواع سياحة مختلفة في مصر وجذب سائح بمستوى ارقى وينفق أكثر من غيره ونعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشر.