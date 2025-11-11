قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
أسامة ربيع في ندوة موسعة بـ الوطنية للصحافة : لا بديل لقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة لإزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية .. صور

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

شنت مديرية الري في محافظة المنوفية حملة لازالة التعديات علي فرع النيل بقري المحافظة في إطار المشروع القومي لضبط النيل. 

قام المهندس أشرف صالح رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية  والمهندس سعد جرجس رئيس الادارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه البحري في حضور المحاسب السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية والاداره العامة لحماية النيل جنوب فرع رشيد والادارة العامة للازمات والكوارث بالمحافظة بالبدء في تنفيذ حملة ازالات مكبره لاستعادة القطاع المائي لفرع رشيد بمحافظة المنوفية في وجود تأمين كامل من الشرطة. 

يذكر ان محمد موسي نائب محافظ المنوفية  قد عقد اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ إزالة التعديات علي القطاع المائي لنهر النيل ، بحضور  خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المهندسة غادة الجنزوري مدير عام ري المنوفية ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ، وكيل إدارة حماية النيل ، عدد من مديري إدارات الديوان العام .

حيث تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ إزالة  كافة تعديات نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن ( السادات ، أشمون ، منوف ، الشهداء ) وتحديد الأولويات وتصنيف الحالات ( مأهولة ، وغير مأهولة ) وذلك عقب إجراء المعاينات اللازمة لتلك الحالات من خلال اللجنة المشكلة بهذا الشأن ، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيداً لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الجهود والعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرم نهر النيل وإزالة كافة التعديات القائمة لضمان استعادة قدرة النهر الاستيعابية والاستفادة من الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية .

محافظة المنوفية المنوفية إزالة التعديات نهر النيل اخبار محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد