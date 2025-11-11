حملة لإزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية .. صور

شنت مديرية الري في محافظة المنوفية حملة لازالة التعديات علي فرع النيل بقري المحافظة في إطار المشروع القومي لضبط النيل.

قام المهندس أشرف صالح رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية والمهندس سعد جرجس رئيس الادارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه البحري في حضور المحاسب السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية والاداره العامة لحماية النيل جنوب فرع رشيد والادارة العامة للازمات والكوارث بالمحافظة بالبدء في تنفيذ حملة ازالات مكبره لاستعادة القطاع المائي لفرع رشيد بمحافظة المنوفية في وجود تأمين كامل من الشرطة.

يذكر ان محمد موسي نائب محافظ المنوفية قد عقد اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ إزالة التعديات علي القطاع المائي لنهر النيل ، بحضور خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المهندسة غادة الجنزوري مدير عام ري المنوفية ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ، وكيل إدارة حماية النيل ، عدد من مديري إدارات الديوان العام .

حيث تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ إزالة كافة تعديات نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن ( السادات ، أشمون ، منوف ، الشهداء ) وتحديد الأولويات وتصنيف الحالات ( مأهولة ، وغير مأهولة ) وذلك عقب إجراء المعاينات اللازمة لتلك الحالات من خلال اللجنة المشكلة بهذا الشأن ، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيداً لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الجهود والعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرم نهر النيل وإزالة كافة التعديات القائمة لضمان استعادة قدرة النهر الاستيعابية والاستفادة من الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية .