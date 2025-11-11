أحمد موسى يكشف تفاصيل الموج الأحمر مع السعودية.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تدريبات تستضيفها المملكة العربية السعودية بحضور مصر ودول عربية بعنوان الموج الاحمر 8، مضيفا أن انطلاق فعاليات التدريب البحري المشتركه المصري السعودي الموج الاحمر 8.





واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التدريب البحري المشترك المصري السعودي بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلا من الاردن وسوريا والسودان واليمن وجيبوتي.

وتابع أحمد موسى، أن لن يكون هناك قاعدة بحرية لأي دولة على البحر الاحمر، و القواعد فقط للضوء المسؤولة عن أمن البحر الاحمر.





