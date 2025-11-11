لشئون التعليم والطلاب.. تعيين فاتن قنصوة وكيلا لـ آداب كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتورة فاتن طلعت قنصوة، وكيلاً لكلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات «فترة أولى»

السيرة الذاتية لـ وكيل آداب كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب

تخرجت الدكتورة فاتن قنصوة في كلية الآداب جامعة طنطا عام 1997م «قسم علم النفس»، ونالت درجة الماجستير بتقدير ممتاز عام 2002م، ودرجة الدكتوراة في علم النفس بمرتبة الشرف الأولى عام 2007م.

تدرجت الدكتورة فاتن قنصوة في الدرجات العلمية وحصلت على درجة الأستاذية في تخصص علم النفس، وتشغل رئاسة مجلس قسم علم النفس منذ عام 2014م، ومن الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.

نجحت الدكتورة فاتن قنصوة خلال رئاستها لبرنامج علم النفس في اعتماده من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك اعتماد برنامج علم النفس الإكلينيكي والذي يعد أول برنامج معتمد على مستوى الجامعات المصرية.