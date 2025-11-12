أسعار الفراخ اليوم 12 نوفمبر 2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفراخ اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، استقرارًا داخل بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية، ليواصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ثباته بعد آخر تراجع مُقدر بقيمة جنيه نهاية الشهر الماضي، وفقا لآخر تحديثات البورصة، وخلال السطور التالية نرصد تحديثات أسعار الفراخ والبيض.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025



سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، نحو 61 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 73 جنيها للكيلو.

اسعار الفراخ الساسو

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، تسجل 89 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 98 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي 102 جنيها في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 112 جنيها.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه مستوى من 200-210 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

تصل أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات لـ25 جنيها وفقًا لآخر التحديثات.

اسعار البيض

سجلت أسعار البيض الأبيض، اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، نحو 138 جنيها للكرتونة، بينما سجل البيض الأحمر 145 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.