حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم 12 نوفمبر 2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفراخ اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، استقرارًا داخل بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية، ليواصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ثباته بعد آخر تراجع مُقدر بقيمة جنيه نهاية الشهر الماضي، وفقا لآخر تحديثات البورصة، وخلال السطور التالية نرصد تحديثات أسعار الفراخ والبيض.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025


سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، نحو 61 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 73 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، تسجل 89 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 98 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي
سجلت أسعار الفراخ البلدي 102 جنيها في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 112 جنيها.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه مستوى من 200-210 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

تصل أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات لـ25 جنيها وفقًا لآخر التحديثات.

اسعار البيض

سجلت أسعار البيض الأبيض، اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، نحو 138 جنيها للكرتونة، بينما سجل البيض الأحمر 145 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.

الأسواق الفراخ البيضاء بورصة الدواجن البيض الكتكوت

زراعة الشرقية
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
قافلة طبية
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
