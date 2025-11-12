صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

كشفت شركة رينو عن نيتها إعادة تصميم طرازي ميجان وسينيك في جيلهما القادم لتزويدهما بمنظومات هجينة تعتمد على تقنية تمديد المدى (Range-Extender Hybrid)، وذلك بحلول عام 2030، في تحول مثير بعد أن تم طرح الطرازين مؤخرًا كسيارات كهربائية بالكامل.

عودة إلى البنزين بعد ثلاث سنوات من التحوّل الكهربائي

منذ ثلاث سنوات فقط، اتخذت رينو خطوة جريئة بتحويل ميجان وسينيك إلى طرازين كهربائيين بالكامل، في إطار استراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

إلا أن المبيعات خصوصًا لطراز ميجان لم تحقق الأهداف المرجوة، ما دفع الشركة إلى إعادة النظر في نهجها الكهربائي الصرف.

تخطط رينو لاستخدام نظام هجين موسع المدى، حيث يعمل محرك البنزين كمولّد للطاقة الكهربائية فقط دون أن يقود العجلات مباشرة، مما يمنح السيارة مدى أطول وكفاءة أعلى مع الحفاظ على تجربة القيادة الكهربائية الهادئة والسلسة.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه رينو الجديد لتحقيق توازن بين الكفاءة البيئية واحتياجات المستهلكين، خاصة في الأسواق التي لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما يجعل الحلول الهجينة خيارًا عمليًا أكثر في المرحلة المقبلة.