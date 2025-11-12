قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
عزة عاطف

كشفت شركة رينو عن نيتها إعادة تصميم طرازي ميجان وسينيك في جيلهما القادم لتزويدهما بمنظومات هجينة تعتمد على تقنية تمديد المدى (Range-Extender Hybrid)، وذلك بحلول عام 2030، في تحول مثير بعد أن تم طرح الطرازين مؤخرًا كسيارات كهربائية بالكامل.

عودة إلى البنزين بعد ثلاث سنوات من التحوّل الكهربائي

منذ ثلاث سنوات فقط، اتخذت رينو خطوة جريئة بتحويل ميجان وسينيك إلى طرازين كهربائيين بالكامل، في إطار استراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة. 

إلا أن المبيعات خصوصًا لطراز ميجان لم تحقق الأهداف المرجوة، ما دفع الشركة إلى إعادة النظر في نهجها الكهربائي الصرف.

تخطط رينو لاستخدام نظام هجين موسع المدى، حيث يعمل محرك البنزين كمولّد للطاقة الكهربائية فقط دون أن يقود العجلات مباشرة، مما يمنح السيارة مدى أطول وكفاءة أعلى مع الحفاظ على تجربة القيادة الكهربائية الهادئة والسلسة.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه رينو الجديد لتحقيق توازن بين الكفاءة البيئية واحتياجات المستهلكين، خاصة في الأسواق التي لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما يجعل الحلول الهجينة خيارًا عمليًا أكثر في المرحلة المقبلة.

رينو رينو سينيك رينو ميجان 2030 سيارات هجينة رينو الكهربائية سيارات كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الطائرة التركية

وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

اليابان تمنح أحمد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر

انتخابات العراق

مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة تخطت 55%

محمود عباس و إيمانويل ماكرون

الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسي يبحثان في باريس جهود إقامة الدولة الفلسطينية

بالصور

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

طريقة تخليل اللفت .. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل

هل تُسبّب الماتشا تساقط الشعر؟ خبراء التغذية يكشفون الحقيقة وأبرز الفئات الأكثر تأثرًا

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد