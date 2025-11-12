قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش بملابس خليعة.. مواجهة تيك توكر بولاق بفيديوهاتها أمام النيابة

ندى سويفى

تحقق النيابة المختصة بالجيزة في اتهام تيك توكر ببث مقاطع فيديو رقص خادش للحياء بملابس خليعة بهدف جمع الأرباح.

وواجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المنشورة على حساباتها الشخصية لتعترف ببث تلك المقاطع من أجل جمع المشاهدات وزيادة الأرباح.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

