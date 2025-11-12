عبد الغفار: الإنفاق الصحي زاد خلال عشر سنوات بنسبة 9 أضعاف

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عن سعادته لإقامة المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، لافتا أن التجارب العلمية أثبتت أن تكلفة الصحة يعود بصورة إنتاجية أعلى على صحة المواطن وتنمية بشرية كاملة حيث وضعت مصر بناء الإنسان في قلب استراتيجيتها.

وأضاف عبد الغفار أن الأنفاق الصحي زاد خلال عشر سنوات بنسبة ٩ أضعاف، لافتا أن الإنسان الذي يتمتع بصحة جيدة يمثل إضافة كبيرة للقدرة الإنتاجية للمجتمع، مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي هو استثمار في النمو الاقتصادي المزدهر .

وأضاف أن الدولة عملت على ١٥ مبادرة رئاسية استهدفت العناية بالصحة والاحتفال من مرحلة العلاج إلى مرحلة الوقاية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت في ٦ محافظات تحقق العدالة الاجتماعية في الخدمات .

وأشار إلى أن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر هي تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة، والمهارات الرقمية، وضمان المساواة في فرص التعليم والعمل للجميع، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ودمج المحددات الاجتماعية للصحة ضمن السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.