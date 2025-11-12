قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بالقليوبية، حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كان يعبث بسلاح ناري وخرجت منه طلقة كانت داخل السلاح أصابت والدته في وجهها ما تسبب في وفاتها على الفور.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بإرسال السلاح الناري والمقذوف للعمل الجنائي لبيان كونهما المستخدمين في الواقعة، وطلبت شهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وشهدت منطقة عزبة العرب التابعة لمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مقتل سيدة على يد نجلها، بعيار ناري، من سلاح ناري، والذي أسفر عن مصرعها على الفور إثر إصابتها بالعيار الناري في الوجه، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمنطقة عزبة العرب، ببهتيم دائرة القسم.

وانتقلت على الفور قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث القسم ومعاوني القسم لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بطلق ناري بالوجه.

وكشفت التحريات الأولية، أن نجل المجني عليها هو من ارتكب الواقعة، حيث أنه كان يعبث بسلاح ناري حوزته، وأثناء قيامه بتنظيفه خرجت منه طلقة صوب والدته، والتي أصابتها بالوجه، وأسفرت عن وفاتها على الفور.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

القليوبية شبرا الخيمة سلاح نارى

