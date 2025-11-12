وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة وخفض معدلات وفيات الأطفال، خصوصًا في المراحل الحرجة بعد الولادة وحتى الشهر الأول من عمر الطفل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى معدلات متقدمة عالميًا في البقاء على قيد الحياة منذ الولادة، بما يضمن حياة أطول وأكثر جودة للمواطن المصري.



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، أن الدولة تسعى لأن يصل متوسط العمر المتوقع في مصر إلى أكثر من 83 عامًا خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين الخدمات الصحية، ورفع مستوى الدخل، وتوفير بيئة صحية واجتماعية داعمة.

رؤية شاملة تربط بين الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تربط بين الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري علميًا وتدريبيًا واجتماعيًا، بما يعزز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة الفاعلة في سوق العمل.