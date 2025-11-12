وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن التنمية البشرية لا تقتصر على الجوانب الصحية فقط، بل تمتد لتشمل التعليم وبناء المهارات والقدرات التي تمكّن الفرد من التفاعل الإيجابي في المجتمع وسوق العمل.

فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، حيث شدد الوزير على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الإنسان في جميع مراحله العمرية، بدءًا من الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير شبكات الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية تعزيز المهارات الحياتية والتعليمية والمهنية منذ المراحل الدراسية الأولى، باعتبارها أحد أهم مقومات بناء رأس المال البشري القادر على الابتكار والإنتاج، موضحًا أن الاستثمار في الإنسان المصري هو استثمار في مستقبل الوطن وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.