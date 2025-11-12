قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة
مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض تراكوما
حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن بناء الإنسان لا يتحقق بالصحة والتعليم فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الثقافية والانتماء الوطني، مؤكدًا أن الحفاظ على القيم والهوية المصرية يعزز من قوة المجتمع وقدرته على الإبداع والتنمية.

المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

وأوضح الوزير ، خلال مشاركته في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، أن التنمية البشرية هي عملية شاملة تبدأ من ما قبل الولادة وتمتد عبر مراحل الحياة كافة، وتشمل الصحة والتغذية والتعليم والثقافة والعمل والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خفض معدلات السمنة ووفيات الأطفال، وتكثيف العمل بالمبادرات القومية في الصحة والتعليم، تحقيقًا لأهداف التنمية البشرية، مشددًا على أن الإنسان المصري يظل محور كل سياسات التنمية، لأنه الثروة الحقيقية التي تبنى عليها الأمم.

خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بناء الإنسان المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

الأهلي

أندية أوروبية كبرى تراقب موهبة الأهلي

ترشيحاتنا

إطعام الطعام

5 مكاسب لمن ينفذ وصية النبي بإطعام الطعام

د. الأحمدي أبو النور

وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الدكتور الأحمدي أبو النور رحمه الله

الخريجون

تخريج 950 من الدعاة بجامعة الهند الإسلامية

بالصور

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

لحوم
لحوم
لحوم

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد