وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن بناء الإنسان لا يتحقق بالصحة والتعليم فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الثقافية والانتماء الوطني، مؤكدًا أن الحفاظ على القيم والهوية المصرية يعزز من قوة المجتمع وقدرته على الإبداع والتنمية.

المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

وأوضح الوزير ، خلال مشاركته في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، أن التنمية البشرية هي عملية شاملة تبدأ من ما قبل الولادة وتمتد عبر مراحل الحياة كافة، وتشمل الصحة والتغذية والتعليم والثقافة والعمل والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خفض معدلات السمنة ووفيات الأطفال، وتكثيف العمل بالمبادرات القومية في الصحة والتعليم، تحقيقًا لأهداف التنمية البشرية، مشددًا على أن الإنسان المصري يظل محور كل سياسات التنمية، لأنه الثروة الحقيقية التي تبنى عليها الأمم.