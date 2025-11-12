قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

قرر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية عاجلة وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي شبين الكوم والباجور ومنوف وبركة السبع لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للتعرف علي مطالبهم والاستماع إلى شكواهم، وذلك في إطار اهتمامه بالتواصل المباشر بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

خلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية خلال اتصال هاتفي بمدير مستشفى شبين الكوم التعليمي بتسهيل إجراءات عمل فحوصات طبية لسيدة تعاني من مشاكل صحية بالفكين من ناحية منوف نظراً لظروفها الصحية، كما أجرى اتصالاً آخر بمدير عام التأمين الصحي لسرعة انهاء اجراءات علاج مريضة أورام من ناحية السادات و كلف إدارة العلاقات العامة بالديوان العام باصطحابها لإنهاء الإجراءات وتقديم الدعم الطبي اللازم.

هذا وكلف محافظ المنوفية ادارة المجالس بالديوان العام بفحص ودراسة إجراءات استخراج ترخيص لتوسعة مسجد بناحية كفر طنبدي بشبين الكوم، كما وافق المحافظ علي طلب معلمة بمدرسة مناوهلة الإعدادية تلتمس نقلها الي مدرسة كفر مناوهلة للتعليم الأساسي مراعاة لظروفها حيث أنها تعول طفل من ذوي الهمم ويحتاج لرعاية خاصة، كما أمر ببحث امكانية توفير كشك بقرية الشهيد فكري ببركة السبع بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لسيدة يعاني زوجها من ظروف صحية صعبة لضمان توفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

محافظة المنوفية المنوفية لقاء المواطنين مساعدات اخبار محافظة المنوفية

