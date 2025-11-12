مايا مرسي: ما تم بملف الحماية الاجتماعية مؤخرا إنجاز غير مسبوق

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي: “ما تم بملف الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية يمثل إنجازا غير مسبوق".

وأضافت النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تضامن للإنفاق الحكومة على برامج الحماية الإجتماعية ليصل إلى 724 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على إتاحة تعليم جامعي جيد ومتنوع لجميع الطلاب، مع التركيز على تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

جاء ذلك خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".