إحالة سائق توك توك لمحكمة الجنايات بتهمة صدم طفل بالشرابية

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بإحالة سائق توك توك لمحكمة الجنايات، بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق في منطقة الشرابية مما أسفر عن وفاته .

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر الحشيش، ووجهت النيابة له اتهامات بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة والقيادة برعونة وإهمال.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والأضلاع، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

وكان قسم شرطة الشرابية قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل يبلغ من العمر 14 سنة للطريق محل البلاغ، اصطدم به “توك توك”؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.