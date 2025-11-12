التعليم العالي: نستهدف 5.6 مليون طالب في الجامعات المصرية بحلول 2030

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حوالي 40% من مهارات العاملين في المستقبل ستتغير، مما يتطلب تهيئة الطلاب الجامعيين لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

توفير تعليم جيد ومتطور

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إتاحة تعليم جيد ومتنوع لكافة الطلاب، مع التركيز على اكتساب المهارات العملية والتكنولوجية والابتكارية بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجية 2020-2030.

زيادة فرص التعليم الجامعي

أكد عاشور أن الوزارة تعمل على رفع أعداد الطلاب الجامعيين إلى 5.6 مليون بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.8 مليون حاليًا، مع توفير برامج تعليمية متقدمة في جميع أقاليم مصر لمواكبة النمو السكاني واحتياجات سوق العمل.

الابتكار وريادة الأعمال في صلب التعليم

وأوضح الوزير أن تطوير التعليم الجامعي يشمل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، وتدريبهم على المهارات العملية التي تتيح لهم الإبداع والمساهمة الفعالة في التنمية البشرية والاقتصادية.