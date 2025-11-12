منتدى المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة: تعزيز قدراتنا بالتسويق الرقمي أصبح ضرورة

عقد منتدى الدكتور نبيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام العدوي، عضو المجلس ومقرر اللجنة والمنتدى، وبحضور الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب، وعدد من عضوات وأعضاء المنتدى، إلى جانب مشاركات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تناول الاجتماع موضوع “التسويق الإلكتروني ودوره في دعم قضايا المرأة”

وأكدت الدكتورة عزة كامل، أن تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في التسويق الرقمي أصبح ضرورة لزيادة تأثيرها في دعم قضايا المرأة، خاصة مع الدور المتنامي للمنصات الرقمية في تشكيل الوعي العام.

وعرضت الدكتورة هبة راشد، مدرس الدعاية والتسويق الرقمي بجامعة كوفنتري مصر، كيفية تحويل الأفكار والرسائل الحقوقية إلى محتوى مبتكر وجذاب، وإضافة عناصر تفاعلية تعزز وصول الرسائل للجمهور المستهدف.

كما استعرضت آليات بناء خطة تنفيذية للحملات الرقمية، وطرق قياس الأداء عبر مؤشرات دقيقة لمدى انتشار الرسالة وتأثيرها على الوعي المجتمعي، وأساسيات التسويق الرقمي وأدواته.