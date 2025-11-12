قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منتدى المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة: تعزيز قدراتنا بالتسويق الرقمي أصبح ضرورة

أمل مجدى

عقد منتدى الدكتور نبيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام العدوي، عضو المجلس ومقرر اللجنة والمنتدى، وبحضور الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب، وعدد من عضوات وأعضاء المنتدى، إلى جانب مشاركات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تناول الاجتماع موضوع “التسويق الإلكتروني ودوره في دعم قضايا المرأة”

وأكدت الدكتورة عزة كامل، أن تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في التسويق الرقمي أصبح ضرورة لزيادة تأثيرها في دعم قضايا المرأة، خاصة مع الدور المتنامي للمنصات الرقمية في تشكيل الوعي العام.

وعرضت الدكتورة هبة راشد، مدرس الدعاية والتسويق الرقمي بجامعة كوفنتري مصر، كيفية تحويل الأفكار والرسائل الحقوقية إلى محتوى مبتكر وجذاب، وإضافة عناصر تفاعلية تعزز وصول الرسائل للجمهور المستهدف.

كما استعرضت آليات بناء خطة تنفيذية للحملات الرقمية، وطرق قياس الأداء عبر مؤشرات دقيقة لمدى انتشار الرسالة وتأثيرها على الوعي المجتمعي، وأساسيات التسويق الرقمي وأدواته.

القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة التسويق الالكترونى التسويق الرقمى الحملات الرقمية

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يزور الدير المحرق

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بأسيوط

السفير مهند العكلوك

السفير مهند العكلوك: جرائم الإبادة في غزة تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لمحاسبة إسرائيل

بالصور

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

