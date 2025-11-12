قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب: المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة..ويؤكدون: التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصي

النائب أيمن محسب : الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي

نائب: الإقبال الكبير للناخبين يعكس قوة الديمقراطية وروح المشاركة في انتخابات مجلس النواب

نائب: المشاركة الواسعة في الانتخابات رسالة حقيقية لوحدة وقوة الدولة
 

أشاد عدد من النواب بنسبة الإقبال الملحوظة من المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وأكدوا أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.

في البداية أشاد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بنسبة الإقبال الملحوظة من المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية ودوره في استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.

وقال “محسب” في بيان له إن الانتخابات تجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويؤكد التزام الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني محوري في إدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية، وضمان سيرها وفقًا لأعلى معايير الحياد والشفافية، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها لضمان راحة الناخبين وسهولة الإدلاء بأصواتهم.

وأكد “محسب” أن مصر تواصل بخطى ثابتة استكمال بناء مؤسساتها الدستورية، وأن الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي وترسيخًا للديمقراطية في الدولة المصرية، مضيفًا أن المشاركة الفاعلة من المواطنين هي رسالة دعم لمسيرة الدولة نحو التنمية والإصلاح.

وأكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الكبيرة من الناخبين في انتخابات مجلس النواب تعكس وعي المصريين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي، ورغبتهم الصادقة في رسم مستقبل بلادهم بكل مسؤولية.

وأضاف أن هذا الإقبال اللافت يعد مؤشرًا واضحًا على قوة العملية الديمقراطية في مصر، ويعكس التزام الشعب بمؤسساته الوطنية وثقته في شفافية وعدالة الانتخابات.

وأشار النائب علي مهران في بيان له، إلى أن المشهد الانتخابي شهد تنظيمًا متميزًا في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على العملية الانتخابية لضمان سيرها بسلاسة وكفاءة. 

وأوضح أن توفير كافة سبل الراحة للناخبين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ساهم في جعل عملية التصويت تجربة سلسة وآمنة لجميع المواطنين.

ولفت علي مهران،  إلى الحماس الكبير الذي أبداه الناخبين، أثناء توجههم إلى اللجان، مؤكدًا أن هذا التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد. 

وأضاف أن توافد المواطنين بأعداد كبيرة يعكس أيضًا رغبتهم في أن يكون صوتهم مسموعًا، ويظهر مدى إدراكهم لدور البرلمان في صياغة مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب  النائب علي مهران ، عن تقديره للتنظيم المحكم الذي أتاح لهم الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وأمان ، مشيرا إلى أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.

وقال النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، إن حجم المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025 فاق كل التوقعات، مؤكدًا أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر يعكس الوعي السياسي العميق الذي يتمتع به الشعب المصري.

وأضاف لطيف، أن ما يميز هذا الاستحقاق هو المشاركة المتنوعة من مختلف الشرائح، حيث تقدمت المرأة المصرية الصفوف، وشارك الشباب بحماس كبير، إلى جانب كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم ظروفهم الصحية، وهو ما يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأشاد لطيف، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت مناخًا آمنًا وسلسًا للتصويت، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية، ما عزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية، أن الإقبال الكبير يؤكد أن المصريين جميعًا يقفون خلف الدولة وقيادتها السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، معتبرًا أن المشاركة الواسعة رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري هو خط الدفاع الأول عن وطنه.

وشدد لطيف، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري، وأن وعي المواطنين في البحيرة والمحافظات كافة يبرهن أن مصر تسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

النواب المواطنين انتخابات المرحلة الأولى مجلس النواب مؤسسات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

تحصين الماشيه

الخدمات البيطرية: 2.2 مليون رأس ماشية مُحصنة حتى الآن ضمن الحمى القلاعية

الزراعة

الزراعة التعاقدية: مبادرة للتوسع في المحاصيل الزيتية بالفيوم

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد