الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها كلمة روحية في نهضة الشهيد مارجرجس بكاتدرائيته بدير مواس.

نهضة الشهيد مارجرجس

بحضور وضيافة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بقطر، أسقف دير مواس، ودلجا، وتوابعها.

كما استمع الأنبا ميخائيل إلي باقة من التراتيل الروحية لكورال الكنيسة.

وكان عنوان الكلمة (الإيمان العامل).. حيث تأمل نيافته في (١تس١: ٣) "مُتَذَكِّرِينَ بِلاَ انْقِطَاعٍ عَمَلَ إِيمَانِكُمْ، وَتَعَبَ مَحَبَّتِكُمْ، وَصَبْرَ رَجَائِكُمْ".

وأكد خلالها علي: -

- أن الإيمان يتبعه عمل: فأول إشارة للإيمان هي أن لنا سلام.. وتسائل نيافته (هل نشهد للمسيح في أشغالنا، وكلامنا؟).. وأن من ضمن معاني جُملة "اتقي الله" هي أن نستشعر حضور الله.

- أن إعلان الحُب هو البذل: فالزوجين مسئولين عن خلاص أنفس أفراد الأسرة.

- أن الرجاء يحتاج صبر في الضيقات: فنحن ليس لنا رجاء في الدنيا.. ورجاءنا هو أننا وارثون لمكوت السموات، وأننا أبناء الملك.. ونحن لنا رجاء في الأبدية لأنه وعد.. طول بالك علي من حولك.