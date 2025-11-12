قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها كلمة روحية في نهضة الشهيد مارجرجس بكاتدرائيته بدير مواس.

نهضة الشهيد مارجرجس

بحضور وضيافة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بقطر، أسقف دير مواس، ودلجا، وتوابعها.

كما استمع الأنبا ميخائيل إلي باقة من التراتيل الروحية لكورال الكنيسة.

وكان عنوان الكلمة (الإيمان العامل).. حيث تأمل نيافته في (١تس١: ٣) "مُتَذَكِّرِينَ بِلاَ انْقِطَاعٍ عَمَلَ إِيمَانِكُمْ، وَتَعَبَ مَحَبَّتِكُمْ، وَصَبْرَ رَجَائِكُمْ".

وأكد خلالها علي: -
- أن الإيمان يتبعه عمل: فأول إشارة للإيمان هي أن لنا سلام.. وتسائل نيافته (هل نشهد للمسيح في أشغالنا، وكلامنا؟).. وأن من ضمن معاني جُملة "اتقي الله" هي أن نستشعر حضور الله.

- أن إعلان الحُب هو البذل: فالزوجين مسئولين عن خلاص أنفس أفراد الأسرة.

- أن الرجاء يحتاج صبر في الضيقات: فنحن ليس لنا رجاء في الدنيا.. ورجاءنا هو أننا وارثون لمكوت السموات، وأننا أبناء الملك.. ونحن لنا رجاء في الأبدية لأنه وعد.. طول بالك علي من حولك.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان نهضة الشهيد مارجرجس

