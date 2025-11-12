قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
وفقًا للحصر العددي بالدوائر.. متحدث حملة "النور" الانتخابية: حسم 3 مقاعد من الجولة الأولى

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لحزب النور في انتخابات مجلس النواب 2025 ، أن نتائج الحصر العددي غير النهائية التي أعلنتها اللجان العامة في عدد من المحافظات، أظهرت فوز ثلاثة من مرشحي الحزب في الجولة الأولى من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وخوض اثنين آخرين جولة الإعادة.

وأوضح "تركي" أن النتائج الأولية تشير إلى فوز النائب أحمد خليل خير الله، مرشح الحزب بدائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والنائب عبد الحكيم مسعود، مرشح الحزب بدائرة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، والدكتور محمود رشاد، مرشح الحزب بدائرة أبو حمص وإدكو بمحافظة البحيرة.

وأضاف أن الحصر العددي الصادر عن اللجان العامة بمحافظتي الفيوم والبحيرة أظهر دخول كل من الدكتور حمادة سليمان، مرشح الحزب بدائرة طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم، وأحمد سعيد أبو عمر، مرشح الحزب بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، جولة الإعادة.

وأكد المتحدث باسم الحملة أن الإعلان الرسمي للنتائج سيتم من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عمليات المراجعة وإعلان النتائج النهائية رسميًا.

انتخابات مجلس النواب 2025 الحصر العددي المحافظات المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

