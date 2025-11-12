وفقًا للحصر العددي بالدوائر.. متحدث حملة "النور" الانتخابية: حسم 3 مقاعد من الجولة الأولى

أعلن النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لحزب النور في انتخابات مجلس النواب 2025 ، أن نتائج الحصر العددي غير النهائية التي أعلنتها اللجان العامة في عدد من المحافظات، أظهرت فوز ثلاثة من مرشحي الحزب في الجولة الأولى من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وخوض اثنين آخرين جولة الإعادة.

وأوضح "تركي" أن النتائج الأولية تشير إلى فوز النائب أحمد خليل خير الله، مرشح الحزب بدائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والنائب عبد الحكيم مسعود، مرشح الحزب بدائرة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، والدكتور محمود رشاد، مرشح الحزب بدائرة أبو حمص وإدكو بمحافظة البحيرة.

وأضاف أن الحصر العددي الصادر عن اللجان العامة بمحافظتي الفيوم والبحيرة أظهر دخول كل من الدكتور حمادة سليمان، مرشح الحزب بدائرة طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم، وأحمد سعيد أبو عمر، مرشح الحزب بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، جولة الإعادة.

وأكد المتحدث باسم الحملة أن الإعلان الرسمي للنتائج سيتم من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عمليات المراجعة وإعلان النتائج النهائية رسميًا.