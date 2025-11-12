حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.

قررت جهات التحقيق حبس سائق الفنان الشعبي إسماعيل الليثي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات التي خضع لها عقب حادث تصادم سيارتين ملاكي مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم الفنان اسماعيل الليثي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت مصادر أن نتائج التحاليل أكدت تعاطي السائق للمواد المخدرة، وأضافت المصادر أن جهات التحقيق استمعت لأقوال السائق، ووجهت له تهمة تعاطي المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

كان الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، قد رحل اول أمس الاثنين، في مستشفى ملوي جنوب المنيا، متأثرًا بإصابته جراء الحادث الذي تعرص له وأسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص.



يذكر ان الأجهزة الأمنية بالمنيا ، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي ووجود عدد من المصابين والمتوفين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين وفاة 5 أشخاص واصابة 5 اخرين، ومن بين المصابين المطرب اسماعيل الليثى وفرقته الموسيقيه، والذى توفى مساء الاثنين الماضى بالمستشفى.

