اقتصاد

ختام تعاملات الأربعاء| اللون الأحمر يسيطر على أداء أسواق المال العربية

أسواق المال العربية ختام الأربعاء
أسواق المال العربية ختام الأربعاء
علياء فوزى

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء :

-ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

-تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية والبحرينية

-14 مليار درهم خسائر أسواق المال الإماراتية 

سيطر اللون الأحمر على أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، إذ ارتفعت بورصة مسقط فيما تباينت مصر والبحرين وهبطت مؤشرات بورصات الإمارات،  السعودية،مسقط، الكويت، قطر والأردن

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 5720.04 نقطة، مرتفعا 28.9 نقطة وبنسبة 0.51 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5691.17 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 42 مليونا و795 ألفا و280 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 25.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 57 مليونا و640 ألفا و700 ريال.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.072 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 31.78 مليار ريال.

 

مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 إيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16206 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4159 نقطة.

تباين مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، على انخفاض بمقدار 0.82 نقطة، ليصل عند مستوى 2,075.18 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال.

في حين ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 0.45 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,008.92 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.296.480 سهم بقيمة إجمالية قدرها 844.541 ألف دينار بحريني، نتيجة تنفيذ 141 صفقة.

14 مليار درهم خسائر أسواق المال الإماراتية 

تراجعت أسواق المال الإماراتية “سوق أبوظبي المالي و سوق دبي” بختام تعاملات اليوم مسجلة خسائر بقيمة 14 مليار درهم. 

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم على تراجع طفيف، حيث سجل إغلاقاً عند مستوى9,994.13  نقطة، بانخفاض قدره 39.68  نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، أي بنسبة هبوط بلغت 0.395%.

 وشهدت جلسة التداول نشاطاً جيداً في حركة الأموال والصفقات المنفذة، حيث تجاوزت قيمة التداول الإجمالية حاجز المليار درهم لتصل إلى 1,137 مليار درهم، وقد تم تداول 316.36  مليون سهم خلال اليوم، وجرى تنفيذ هذه التداولات عبر 22,498  ألف صفقة.

عكست حركة الأسهم سيطرة اللون الأحمر على غالبية الشركات المدرجة، فقد سجلت أسهم 53  شركة انخفاضاً في أسعارها بختام الجلسة، وتمكنت 30  شركة من إنهاء تداولاتها على ارتفاع، في حين حافظت 11  شركة على أسعار إغلاقها دون تغيير عن الجلسة السابقة.

سجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.079 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.089 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 10 مليارات درهم.

 فيما أنهى مؤشر سوق دبي المالي العام تعاملاته على تراجع، متأثراً بحركة السوق التي أدت إلى انخفاض بـ 30.12 نقطة، يغلق المؤشر عند مستوى 6,041.94  نقطة، مسجلاً نسبة تراجع بلغت 0.496% في ختام جلسة التداول.

وشهد السوق نشاطاً قوياً ومرتفعاً في مستويات التداول، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات حوالي 670.93  مليون درهم، وتم تداول أكثر من 407.5  مليون سهم، وتم تنفيذ هذا النشاط عبر 14,838  ألف صفقة تداول إجمالية.

انعكس التراجع العام في أداء المؤشر على حركة الأسهم الفردية، حيث مالت الكفة بشكل واضح لصالح الأسهم المتراجعة، حيث شهدت أسعار أسهم 30  شركة انخفاضاً في ختام الجلسة، مقابل ارتفاع أسعار 15  شركة فقط،  بينما حافظت أسهم 9 شركات على استقرارها دون تغيير.

سجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.026 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.030 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 4 مليارات درهم.

اللون الأحمر يسيطر سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم باللون الأحمر، ليعاود خسارته مرة أخرى، بدعم من أداء قطاع الطاقة متجاهلاً انخفاض 3 قطاعات كبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 0.14%، بخسارة بلغت 15.57 نقطة، انخفض به إلى مستوى 11,254.88 نقطة.

وارتفعت قيم التداول بشكل هامشي إلى 4.21 مليار ريال مقارنة بـ 4.2 مليار  ريال بجلسة أمس،  كما ارتفعت أحجام التداول إلى  201.6 مليون سهم مقابل 187.57 مليون سهم  في الجلسة السابقة.
 
وشهد السوق الموازي أداء إيجابي ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا بنسبة 0.18%، رابحا 42.77 نقطة إلى قيمته، ارتفعت به إلى مستوى 24,136.51 نقطة.

تراجع مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 58.37 نقطة، أي بنسبة 0.52 %، ليصل إلى مستوى 11082.40 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 104 ملايين و275 ألفا و78 سهما، بقيمة 334 مليونا و781 ألفا و96.824 ريال، عبر تنفيذ 19712 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، وانخفضت أسهم 38 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 662 مليارا و804 ملايين و712 ألفا و443.822 ريال، مقارنة بـ 665 مليارا و608 ملايين و740 ألفا و180.936 ريال، في الجلسة السابقة.

انخفاض بورصة الكويت

 أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 23.58 نقطة، وبنسبة بلغت 0.26 %، ليبلغ مستوى 8894.44 نقطة.

وتم تداول 394.8 مليون سهم عبر 24697 صفقة نقدية بقيمة 90.15 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 8.04 نقطة، أي نسبة 0.10 %، ليبلغ مستوى 8470.62 نقطة من خلال تداول 255 مليون سهم عبر 16380 صفقة نقدية بقيمة 41.9 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول بـ 32.64 نقطة، أي ما يعادل 0.34 %، ليبلغ مستوى 9439.67 نقطة من خلال تداول 119.8 مليون سهم عبر 8317 صفقة بقيمة 48.15 مليون دينار.

وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 12.44 نقطة، أي نسبة 0.14 %، ليبلغ مستوى 8622.02 نقطة من خلال تداول 132.9 مليون سهم عبر 8355 صفقة نقدية بقيمة 25.7 مليون دينار.

 هبوط أسهم البورصة الأردنية 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.11%، لتصل إلى مستوى 3421.24 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3637 صفقة.

أسواق المال العربية

