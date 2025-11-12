قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان

قالت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن العاصمة المصرية القاهرة تشهد انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي تستضيفه مصر على مدار ثلاثة أيام حتى الخامس عشر من الشهر الجاري. 

وأضافت خلال رسالة على الهوا، أن المؤتمر يعقد هذا العام تحت شعار "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص"، وهو شعار يعكس التوجه العالمي نحو تحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان، باعتبار الإنسان هو رأس المال الحقيقي لأي دولة تسعى للنهوض والتطور.

 

مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة

وأوضحت الخولي أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء من مصر وعدد من الدول المهتمة بقضايا التنمية البشرية، وناقش المشاركون أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتكاملة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب. 

الصحة وزاره الصحه المؤتمر العالمي للسكان وزير الصحة

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يستمع إلى 70 حالة إنسانية ويوجه بتقديم مساعدات مالية للأكثر احتياجًا

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

استقبال أول وفد سياحي يصل المحافظة على متن الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

أسيوط تفتح أبوابها للعالم.. استقبال أول وفد سياحي يصل المحافظة على متن الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

