بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

قالت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن العاصمة المصرية القاهرة تشهد انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي تستضيفه مصر على مدار ثلاثة أيام حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضافت خلال رسالة على الهوا، أن المؤتمر يعقد هذا العام تحت شعار "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص"، وهو شعار يعكس التوجه العالمي نحو تحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان، باعتبار الإنسان هو رأس المال الحقيقي لأي دولة تسعى للنهوض والتطور.

مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة

وأوضحت الخولي أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء من مصر وعدد من الدول المهتمة بقضايا التنمية البشرية، وناقش المشاركون أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتكاملة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب.