البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
حوادث

تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية القطامية لجلسة 27 يناير

أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 25 متهما في القضية رقم 194 لسنة 2025، جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالقطامية، لجلسة 27 يناير لمرافعة الدفاع.

محاكمة 25 متهما بـ"خلية القطامية"

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم باغراضها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام

القطامية جنايات القطامية محاكمة

