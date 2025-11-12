محمود رشاد يكشف كواليس رحلته إلى عالم الإخراج الوثائقي

كشف المخرج الوثائقي محمود رشاد أن دخوله عالم الإخراج لم يكن وليد الصدفة، بل جاء كنتيجة طبيعية لشغفه الدائم بسرد القصص، مؤكدًا أن اهتمامه بالحكاية كان محور رحلته الإبداعية منذ البداية.

وقال رشاد خلال حواره ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة «صدى البلد»، "أعتقد أنني طوال حياتي كنت راوي قصص، بغض النظر عن الوسيلة التي أستخدمها، بدأت بالتصوير ثم الكتابة، إلى أن وصلت إلى الإخراج".

وأوضح أن حبه العميق للتاريخ والهوية والتراث المصري كان له أثر كبير في تشكيل مساره المهني.

وأشار إلى أن تلك العناصر تمثل الدافع الأساسي وراء اختياره لموضوعات أفلامه الوثائقية.