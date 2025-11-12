قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العرض العالمي الأول لفيلم "باب" للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 46

بوستر فيلم باب
بوستر فيلم باب
قسم الفن

كشفت المخرجة الإماراتية الرائدة نايلة الخاجة، أول سيدة إماراتية تدخل مجال الإخراج والإنتاج، عن عملها السينمائي الجديد بعنوان "باب".

ويجسد الفيلم دراما نفسية سوداوية تقودها شخصية نسائية، يحوّل وجع الفقد إلى تجربة سريالية غنية بالحواس، مستعرضاً عمق النفس الإنسانية وتعقيداتها بأسلوب فني متقن.

ويحظى هذا الفيلم بدعم من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الذي تقدمه وزارة الثقافة الإماراتية، وبإشراف المنتج البارز سلطان سعيد الدرمكي. ويُمثل الفيلم نقلة نوعية على مستوى السينما الإماراتية، فهو أول فيلم إماراتي من إخراج سيدة يُعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أبرز وأقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي، والمهرجان العربي الوحيد المصنف في الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

مواعيد عرض فيلم باب 
العرض العالمي الأول: الاثنين 17 نوفمبر – الساعة 9م والسجادة الحمراء 8م – المسرح الصغير

الإعادة 
الثلاثاء 18 نوفمبر – الساعة 9م – سينما الزمالك

وعقب عرضه العالمي الأول في القاهرة، يُعدّ فيلم "باب" محطة بارزة تؤكد مكانته الفاعلة في صياغة مسار صناعة السينما الناشئة والمتطورة في دولة الإمارات.
ويعكس هذا التقدير من القاهرة بوضوح نضج الحركة السينمائية المستقلة في الدولة، ورغبتها في التوسع والابتكار، بينما تستمر الأصوات المحلية في تحدي حدود القصص الإقليمية وصياغتها بأساليب جديدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت نايلة الخاجة: "إنّ مشاركتي كأول سيدة إماراتية يُعرض لها فيلم في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تتجاوز في رمزيتها حدود الإنجاز الشخصي، لتغدو نقطة تحول حقيقية في نظرة الجمهور الإقليمي إلى السينما الإماراتية. ففيلم ’باب‘ لا يرتكز على الإبهار البصري، بل يبحر في عوالم النفس البشرية عبر لغة الصوت والصمت، وبما يُخفى أكثر مما يُرى. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الرؤية الثابتة والإيمان العميق لسلطان سعيد الدرمكي، الذي كان دعمه استثنائياً بكل معنى الكلمة ويستحق مني خالص الامتنان والتقدير".

يحكي فيلم "باب" قصة امرأة تطاردها أشباح الفقد بعد رحيل أختها التوأم. ويلازمها طنين مستمر، كجرحٍ لا يلتئم، فتظل عالقة بين أطياف الذاكرة وأوهام العقل، حيث يعيد الحزن تشكيل معالم واقعها. ويذوب في هذا العمل الفاصل بين الحياة والموت، ليصبح الصمت لغة العاطفة، وتتحول الصحراء إلى مرآةٍ للعقل والروح.

يشارك في الفيلم الأبطال شيماء الفضل، هدى الغانم، ميرا المدفع، صبيحة ماجوانكار ومنصور النعماني، كتابة مسعود أمر الله العلي ونايلة الخاجة، موسيقى إيه. آر. رحمان، مدير التصوير روغير ستوفرز (عضو الجمعيتين الأمريكية والهولندية للمصورين السينمائيين)، إنتاج نايلة الخاجة، سلطان سعيد الدرمكي، وجود إس والكو، وشركة دارك ديونز للإنتاج، إخراج نايلة الخاجة.


يجمع فيلم باب فريقاً عالمياً استثنائياً بقيادة المؤلف الموسيقي الشهير والحائز على جائزتي أوسكار إيه.آر. رحمان، والذي يشارك للمرة الأولى في تأليف الموسيقى لفيلم عربي؛ ومصور الأفلام روخير ستوفرز، عضو الجمعيتين الأمريكية والهولندية للمصورين السينمائيين، ومن أعماله أفلام مميزة، مثل كويلز وسكول أوف روك والمغول. ويجسّد رحمان في موسيقاه اتحاد الصوت مع الحزن، فيما تلتقط عدسة ستوفرز التناقض بين الضوء والظل في مشاهد منحوتة بدقةٍ وإتقان، حيث يبدعان معاً تجربة سينمائية تمزج بين الأحاسيس المرهفة والعناصر الملحمية.

وشارك في إنتاج الفيلم كلٌّ من سلطان سعيد الدرمكي، ونايلة الخاجة، وجود إس والكو، تحت راية شركة دارك ديونز للإنتاج، ليشكل علامة فارقة في التعاون بين صنّاع السينما الإماراتيين وكبار الفنانين العالميين، رابطاً بين الإرث الثقافي للمنطقة وروح السينما المعاصرة على الساحة العالمية.


تم تصوير فيلم باب بالكامل في مواقع مختلفة من دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 140 فناناً وفنياً، من بينهم أكثر من 20 إماراتياً في الأقسام الإبداعية الرئيسية.

وبعد جولته في المهرجانات السينمائية، من المقرر أن ينطلق الفيلم في عرض مسرحي واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع عام 2026 عبر شركة ڤوكس للتوزيع، ليسجل بذلك رقماً قياسياً بصفته أحد الأفلام الإماراتية مستقلة التمويل التي شهدت أوسع إصدار على نطاق إقليمي.

ومع كل إنجاز جديد، يرسّخ باب مكانته كإنتاج إماراتي عالمي المستوى، يجسّد روح السرد الإماراتي، ويعبّر عن جوهر المنطقة، ويمهد الطريق لعصرٍ جديد من الإبداع السينمائي في دولة الإمارات.

فيلم باب مهرجان القاهرة أفلام مهرجان القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

اغنية مليان فراغات

أحمد زعيم وهايدى موسى يطرحان ديو "مليان فراغات" من فيلم هيبتا 2" غدا

بوستر فيلم باب

العرض العالمي الأول لفيلم "باب" للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 46

مهرجان القاهرة

تكريم النبوي وعبد العزيز ..التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح القاهرة السينمائي والقنوات الناقلة

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد