عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
متى يتم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025؟
وزير الخارجية: نعمل ليكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ملزما وضمان إدخال المساعدات
إحالة عصابة غزو الأسواق السياحية بالآثار الفرعونية المزيفة للمحاكمة.. خاص
بالصور

أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة

احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
تقى الجيزاوي

انطلق منذ قليل الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

https://youtube.com/shorts/IirSA4ZS15w

ومن أبرز النجوم الذى حرصوا على حضور الإفتتاح هم: أحمد السقا ، أحمد مجدي ، صبري فواز ، ليلي عز العرب ، هاجر الشرنوبي.

المكرمين

ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين ومنهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. 

القنوات الناقلة للحفل

الحفل من المقرر نقل فاعلياته عبر قناة dmc العامة، حيث من المقرر ان يحضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات الفنية والثقافية. 

فيلم الافتتاح

كما يعرض عقب حفل الافتتام الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) حيث وقت الاختيار ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية​.
ينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.
الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

حسين فهمي السينمائي الدولي احمد السقا ليلي عز العؤب

