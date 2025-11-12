وزير الخارجية: دور مصر مستمر لتخفيف معاناة الأشقاء الفارين من الصراعات العربية والإفريقية

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنّ مصر تقدم كل التسهيلات الممكنة للسودان من خلال كل المنافذ البحرية والبرية والجوية المصرية مُسخَّرة؛ لـ ضمان نفاذ المساعدات إلى داخل السودان.

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "نحضر لقافلة طبية للعمل على معالجة الحالات الحرجة والحالات الطبية الدقيقة، وتقديم الدعم الفني والطبي للأطقم الطبية السودانية".

وتابع: "هناك شحنات من المساعدات الطبية إلى عدد من المستشفيات في شمال السودان، للعمل على تخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق".

وحول تقنين وجود السودانيين في مصر، قال: "موقف الدولة المصرية أننا نحرص رغم كل الموارد المحدودة على فتح أبوابها للسودانيين، وهذا قدر مصر ودور مصر المستمر أن نخفف عن أشقائنا الذين يلجأوون إلى مصر، ليس فقط من السودان فقط، ولكن من اليمن ومن ليبيا ومن سوريا ومن كل الدول العربية والإفريقية ممن يواجهون مخاطر الموت بسبب الاضطرابات والصراعات الداخلية".

وأردف: "من يلجأوون إلى مصر؛ لا يمكن أن تردهم، ولكن كما سيادتك ذكرت، لا بد من تقنين الأوضاع، ولا بد من أن يكون كل الأمور متسقة مع القوانين المصرية. نحاول بقدر الإمكان التخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق".



