محافظ الأقصر يستقبل عددا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، لعرض مطالبهم ومشكلاتهم المتنوعة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

بدأ اللقاء باستقبال اللجنة الشعبية لقرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، حيث طالب الأهالي المحافظ بمخاطبة هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر للإسراع في اعتماد وتنفيذ مشروع إنشاء وحدة الغسيل الكلوي داخل وحدة طب الأسرة بالقرية، لما تمثله من أهمية كبيرة في خدمة أبناء القرية والقرى المجاورة وتخفيف معاناتهم اليومية. كما طالب الأهالي بتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة لتشغيل الوحدة، إلى جانب إنشاء مطبات صناعية على الطريق السريع.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر مديرية الطرق والنقل باتخاذ اللازم، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة عاجلة الأسبوع المقبل لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

كما استقبل المحافظ أهالي قرية العوابد التابعة لمنطقة الكرنك، والذين عرضوا مشكلاتهم المتعلقة بـ الصرف الصحي وضعف مياه الشرب، وطالبوا المحافظ بزيارة مدرسة الشهيد أشرف فتح الله بالنجع.

وفي السياق ذاته، استقبل المحافظ وفدًا من أهالي نجع الحواكم بقرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية، والذين عرضوا مشكلاتهم الخاصة بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.

كما استقبل أيضًا عددًا من أهالي قرية الأقالتة التابعة لمركز ومدينة القرنة، الذين طالبوا بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بنجع عليو، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لفتح شارع جديد وإنارته ورصفه بمنطقة القرية الجديدة.

وأكد محافظ الأقصر في ختام اللقاء، حرص المحافظة على التفاعل المستمر مع المواطنين، ومتابعة تنفيذ مطالبهم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في القرى والمناطق الريفية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال المحافظ: "نحن حريصون على أن نكون قريبين من المواطنين، وأن نسمع منهم مباشرة احتياجاتهم ومطالبهم، ونعمل على وضع حلول واقعية وسريعة لها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها."

وأضاف: "أبوابنا مفتوحة دائمًا لكل أهالي الأقصر، ونعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ونسعى لتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المراكز والقرى."