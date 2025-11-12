قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل عددا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم

محافظ الأقصر يستقبل عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم
محافظ الأقصر يستقبل عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، لعرض مطالبهم ومشكلاتهم المتنوعة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

بدأ اللقاء باستقبال اللجنة الشعبية لقرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، حيث طالب الأهالي المحافظ بمخاطبة هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر للإسراع في اعتماد وتنفيذ مشروع إنشاء وحدة الغسيل الكلوي داخل وحدة طب الأسرة بالقرية، لما تمثله من أهمية كبيرة في خدمة أبناء القرية والقرى المجاورة وتخفيف معاناتهم اليومية. كما طالب الأهالي بتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة لتشغيل الوحدة، إلى جانب إنشاء مطبات صناعية على الطريق السريع.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر مديرية الطرق والنقل باتخاذ اللازم، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة عاجلة الأسبوع المقبل لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

كما استقبل المحافظ أهالي قرية العوابد التابعة لمنطقة الكرنك، والذين عرضوا مشكلاتهم المتعلقة بـ الصرف الصحي وضعف مياه الشرب، وطالبوا المحافظ بزيارة مدرسة الشهيد أشرف فتح الله بالنجع.

وفي السياق ذاته، استقبل المحافظ وفدًا من أهالي نجع الحواكم بقرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية، والذين عرضوا مشكلاتهم الخاصة بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.

كما استقبل أيضًا عددًا من أهالي قرية الأقالتة التابعة لمركز ومدينة القرنة، الذين طالبوا بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بنجع عليو، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لفتح شارع جديد وإنارته ورصفه بمنطقة القرية الجديدة.

وأكد محافظ الأقصر في ختام اللقاء، حرص المحافظة على التفاعل المستمر مع المواطنين، ومتابعة تنفيذ مطالبهم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في القرى والمناطق الريفية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال المحافظ: "نحن حريصون على أن نكون قريبين من المواطنين، وأن نسمع منهم مباشرة احتياجاتهم ومطالبهم، ونعمل على وضع حلول واقعية وسريعة لها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها."

وأضاف: "أبوابنا مفتوحة دائمًا لكل أهالي الأقصر، ونعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ونسعى لتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المراكز والقرى."

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

محمد صبحي

اندفاع محبة.. ريهام عبد الغفور تعتذر عن نشرها شائعة وفاة محمد صبحي

محمد صبحي

نقابة المهن التمثيلية تنفي خبر وفاة الفنان محمد صبحي

تكريم والده بـ«مهرجان القاهرة السينمائي»

كريم عبد العزيز عن تكريم والده بـ«مهرجان القاهرة السينمائي»: تعلمت منك كل شيء

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد